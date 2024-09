Economia Solidária quer superar R$ 1 milhão com apoio do Sebrae

Marcos Lameira, superintendente do Sebrae e Carlos Taborga, representante da Economia Solidária, um dos principais segmentos do Sebrae/AC. Lameira e Taborga foram entrevistados por Marcos Venicios, editor do ac24horas. Lameira admitiu que foi desafiador fazer primeiro a Expoacre Juruá antes da feira na Capital. A inversão exigiu esforços adicionais. “Faltava pouco mais de 25 dias para nós fazermos tudo isso”, relatou. “Foi a união de esforços junto ao Governo do Estado e à iniciativa privada que respondem pelo sucesso da feira”.

A manutenção da data na Capital entre agosto e setembro deve ser objeto de avaliação. Mas, de imediato, ele entende que “foi positiva”.

Somente entre pequenos empreendedores da Economia Solidária, a Expoacre acolheu aproximadamente 100. É o cálculo de Carlos Taborga.

Na Capital, há cerca de 480 famílias que se enquadram no perfil de micro-empreendedores. “O ambiente hoje é outro. Ano passado, fechamos em 780 mil reais. Esse ano nós queremos superar pela forma como foram feitas as mudanças que nos beneficiaram”, diz Taborga.