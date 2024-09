Espaço do pôquer na Expoacre oferece prêmios de até R$ 100 mil

Durante uma conversa com o jornalista Leônidas Badaró, Matheus Lustosa, organizador dos torneios de pôquer na Expoacre, detalhou nesta segunda-feira (2) o crescimento e a importância do esporte no cenário local, nacional e internacional. O evento, que será realizado na Expoacre, promete movimentar o cenário local com prêmios que podem chegar a até R$ 6 mil.

Lustosa destacou que o pôquer, embora frequentemente confundido com um jogo de sorte, é, na verdade um esporte mental comparável ao xadrez. “O pôquer é considerado o esporte da mente. Ele tem uma componente de sorte, mas 88% do jogo é baseado em habilidade e estratégia”, explicou.

Para aqueles interessados em participar, a Expoacre oferecerá uma gama de torneios com diferentes faixas de premiação. “Estamos oferecendo um prêmio garantido de R$ 60 mil, que pode ultrapassar os R$ 100 mil, distribuídos em quatro torneios que acontecerão ao longo da semana”, revelou Lustosa. O evento começará nesta terça-feira (03) e se estenderá até o domingo (8).

Os torneios incluirão opções para iniciantes e jogadores experientes. Na sexta-feira, um torneio acessível, com taxa de inscrição de apenas R$ 10, oferecerá um prêmio de R$ 4 mil. Para aqueles com mais experiência, haverá o High Roller, com inscrição de R$ 650, e o evento principal, com taxa de R$ 150.

Lustosa também mencionou a crescente popularidade do pôquer ao nível global, com prêmios que podem chegar a milhões de reais em eventos internacionais. “Mês passado, a seleção acriana de pôquer participou de um torneio em São Paulo com um prêmio garantido de R$ 25 milhões”, comentou.

VEJA O VÍDEO: