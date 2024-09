Estúdio de tatuagem vira atração e atrai diversas pessoas na Expoacre

O videomaker do ac24horas, Kennedy Santos, mostrou durante a Expoacre um estande localizado no espaço do Sebrae que tem atraído muitos visitantes: um estúdio de tatuagem que oferece trabalhos de todos os estilos e gostos, com preços variados.

O estúdio é climatizado e conta com cinco tatuadores profissionais. Santos conversou com uma jovem, conhecida como “Mãe de Planta”, que realizou uma tatuagem estilosa com temática de plantas.

Localizado na área de empreendedores criativos do Sebrae, o estúdio vem chamando a atenção dos visitantes dentro do Parque de Exposições Wildy Viana, durante o evento.



Confira o vídeo: