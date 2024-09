Caseiro reage a assalto, mata um e deixa outro ferido em Feijó

Eses Felipe da Silva Araújo, 21 anos, morreu, e Adailton Cruz Oliveira, 20, ficou ferido na tarde desse domingo, 1, ao tentarem assaltar uma prioridade rural no quilômetro 77 da BR-364, sentido Feijó-Manoel Urbano. O caseiro reagiu e atingiu os dois com golpes de terçado e tiros.

De acordo com a Polícia Militar, um morador da comunidade acionou uma equipe. Quando a PM chegou ao local, encontrou Adailton ferido e ele confessou à Polícia que foi ferido por arma branca e de fogo na tentativa de assalto e que não sabia se seu cúmplice, Eses, estaria vivo. Ele contou que no momento do roubo, ele portava uma arma calibre 22, adaptada de uma arma de pressão, e seu comparsa portava um revólver calibre 38, mas na fuga, deixou a arma que portava para trás.

O homem foi atendido por equipes do Serviço Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital geral de Feijó.

No local da tentativa de assalto, a guarnição encontrou Eses morto com cortes na região das costas e no cotovelo e ao lado do corpo estava um capuz de cor preta e uma mochila. Perto da porteira havia um revólver com a numeração raspada, 4 cartuchos, sendo 3 deflagradas e 1 intacta. Próximo da casa estava a motocicleta usada pela dupla, caída ao chão.

O dono da propriedade e vítima da tentativa, relatou que por volta das 14 horas estava em casa na companhia de mais 3 crianças e da esposa, quando foi surpreendido pelos dois homens que chegaram de motocicleta na sua residência encapuzados e com armas de fogo. Os dois anunciaram o roubo, exigiram que ele entregasse uma espingarda e os objetos de valor que tinham em casa. Ele gritou pelo seu vizinho e os dois homens, desceram de sua casa, montaram na motocicleta, momento em que seu funcionário, de posse de um terçado, investiu contra os dois ladrões, desferindo alguns golpes. Após os dois homens caírem da motocicleta, o caseiro pegou uma espingarda calibre 28 e efetuou um disparo contra os homens. Na tentativa de fuga, os agentes soltaram o revólver no chão, então o caseiro se apropriou da arma e efetuou mais 3 disparos contra os criminosos, sendo que um deles caiu na margem da BR-364 já sem vida, e o outro correu, deixando cair a mochila.

O proprietário informou que o rapaz que reagiu à ação do roubo apenas trabalha com ele na colônia, e que logo após efetuar os últimos disparos, tomou rumo ignorado.

Na mochila que estava ao lado do corpo, havia uma arma tipo de pressão adaptada para calibre 22.

O acusado ferido, Adailton Cruz, não foi apresentado pela PM na Delegacia de Polícia Civil por estar internado no Hospital Geral da Cidade, onde está com escolta policial.