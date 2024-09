Parque Nacional da Serra do Divisor está em chamas; veja vídeo

Parte do Parque Nacional da Serra do Divisor, que concentra uma das maiores biodiversidade do planeta, está em chamas. O fogo começou na tarde tarde deste sábado, 31 e já queimou segundo os moradores “mais de 11 quadras”.

Em vídeos os moradores mostram a mata sendo devastada pelo fogo. “ Isso tudo é fogo. Meu Deus”, disse uma moradora

Miro, dono de uma das pousadas mais conhecidas da serra diz que o fogo não está concentrado na área mais conhecida do Parque, e sim, em outro local.

“ Tá queimando, fumaçando mesmo, mas não tá pegando na serra mesmo, na grandona não, que a gente faz um passeio, não, é mais do lado, mais pra frente em direção mais pro centro da mata” , relata.

Um vídeo publicado pelo pesquisador Ricardo Plácido em sua rede social mostra que as chamas ficam há cerca de 600 metros acima do habitat da choca-do-acre. O pesquisador e observador de aves relata que uma amiga moradora do parque contou que há muitos ninhos de pássaros caídos no chão, e ele lamentou na sua rede social o que está acontecendo. “Os seres humanos não merecem esse planeta”, disse ele.

Com uma área de 837.554,36 hectares, a Serra do Divisor, tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica. Atualmente, é considerado um dos maiores potenciais turísticos do Acre, reunindo turistas, pesquisadores e também foi local de grandes descobertas para a fauna e flora do país.

VEJA O VÍDEO: