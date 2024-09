Mais de 5 mil candidatos fazem concurso do TCE/AC neste domingo

A banca Cebraspe realiza neste domingo (01) as provas referentes ao concurso público do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Com mais de 5 mil inscritos, as provas, que abrangem cargos de nível médio e superior, serão realizadas em horários distintos, conforme a categoria do cargo pretendido.

Para os cargos de nível superior, com exceção do cargo de auditor de controle externo, os portões serão abertos às 7h e fechados às 8h. As provas começarão às 8h30 e terão duração de 4 horas e 30 minutos. Já para o cargo de auditor de controle externo, a abertura dos portões está prevista para às 14h, com fechamento às 15h. As provas terão início às 15h30 e duração de 4 horas.

Os candidatos aos cargos de nível médio também deverão comparecer aos locais de prova às 14h, com fechamento dos portões às 15h e início das provas às 15h30, com duração de 4 horas e 30 minutos.

Os concorrentes devem estar atentos aos horários e comparecer aos locais de prova com antecedência. É necessário levar uma caneta esferográfica preta, de material transparente, comprovante de inscrição e um documento de identidade original.

Os cargos possuem uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, com salários iniciais variando de R$ 7.472 a R$ 12.459,27. O concurso consiste em três etapas: provas objetivas, provas discursivas e avaliação de títulos, sendo a última destinada apenas aos cargos de nível superior.