Marcus diz que deverá criar comissão para revisar projetos do Mercado Elias Mansour

O candidato a prefeito pela coligação Bora Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), afirmou aos comerciantes do Mercado Elias Mansour, no centro de Rio Branco, que pretende criar uma comissão para revisar o projeto de reforma do novo Mercado Elias Mansour.

Segundo Alexandre, o projeto foi anunciado pela prefeitura sem diálogo com os comerciantes. “Primeiro que não teve diálogo. Esse projeto que foi elaborado pela prefeitura não ouviu os comerciantes, os produtores, as pessoas que estão todo dia no Elias Mansour. Eu já assumi o compromisso com eles e quero reafirmar aqui para você. Nós vamos revisar esse projeto. Não faz sentido um mercado de dois pisos ali”, declarou.

O candidato também expressou preocupação com a construção de um estacionamento subterrâneo próximo ao rio e lamentou a queda no faturamento dos comerciantes. “Eu me preocupo muito com esse grande buraco que eles estão escavando na beira do rio. E principalmente com o sofrimento de quem está ali hoje, com um faturamento muito baixo, sem a ajuda que deveria. Então, nós vamos constituir uma comissão para fazer a revisão desse projeto de acordo com o que os comerciantes e os produtores esperam. Conte comigo, com o Marcus Alexandre, tem diálogo e tem trabalho”, assegurou.