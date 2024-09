Jenilson Leite e Sanderson Moura participam de agenda no bairro Custódio Freire

Os candidatos Jenilson Leite e Sanderson Moura têm uma agenda cheia para este domingo (1), com compromissos programados ao longo do dia em diferentes locais.

Pela manhã, os candidatos se encontrarão com apoiadores do candidato a vereador Marcos em um evento no bairro Custódio Freire.

À tarde, Jenilson Leite e Sanderson Moura continuarão suas atividades em Custódio Freire, onde realizarão visitas para dialogar diretamente com os moradores e apresentar suas propostas eleitorais.

À noite, a agenda dos candidatos os levará à Expoacre, a maior feira da região, onde terão a oportunidade de interagir com um público diversificado e apresentar suas iniciativas e planos de governo.