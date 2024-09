Emerson Jarude cumpre agenda de campanha na parte alta e no segundo distrito

O candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo partido Novo, Emerson Jarude, continua sua agenda de campanha neste domingo, 1º de setembro, com visitas programadas a dois bairros da capital.

Às 11h, Jarude visitará o bairro Tancredo Neves, onde se encontrará com apoiadores locais. A visita atende um convite de moradores da localidade. No período da tarde, às 16h, Jarude tem uma reunião marcada com apoiadores no bairro Taquari, no Segundo Distrito.

Nessas reuniões, o parlamentar deve apresentar propostas para as áreas de saúde, educação, infraestrutura, além de ouvir as sugestões dos moradores.