Setembro terá aumento das chuvas e variação nas temperaturas no Acre

Um boletim divulgado pelo Portal O Tempo Aqui neste final de semana revela que o mês de setembro terá um período de transição no Acre, marcando o fim do inverno e a chegada da primavera, que começa oficialmente no dia 22, com o equinócio de primavera. O evento marca o momento em que o dia e a noite têm a mesma duração, devido ao Sol começar a incidir verticalmente sobre a superfície da Terra, resultando em temperaturas mais amenas e uma maior intensidade solar.

Segundo as informações, a quantidade de precipitações quase dobra em relação ao mês anterior, com a possibilidade de temporais, raios e ventanias. Em Rio Branco, as chuvas mais intensas já registraram 95,0 mm em um período de 24 horas, enquanto em Cruzeiro do Sul, o acumulado chegou a 105,0 mm.

As temperaturas também mostram uma variação notável em setembro. As menores temperaturas já registradas no mês foram 10,0ºC em Rio Branco e 10,4ºC em Tarauacá. Durante este mês, a média das temperaturas mínimas varia entre 19 e 21ºC no leste e no sul do Acre e entre 21 e 23ºC no centro do estado e no vale do Juruá. As temperaturas máximas, por sua vez, ficam entre 30 e 34ºC, podendo ocasionalmente ultrapassar 36ºC em alguns dias.

Os dados do Instituto Nacional de Meteorologia mostram que a média de chuvas em setembro tende a ser superior à do mês anterior. Em comparação, às chuvas em setembro foram registradas 93,6 mm em Rio Branco, 113,2 mm em Cruzeiro do Sul e 112,0 mm em Tarauacá, enquanto em agosto, os acumulados foram menores: 57,0 mm, 76,4 mm e 62,5 mm, respectivamente.

Para setembro de 2024, as previsões apontam chuvas um pouco abaixo da média climatológica, o suficiente para reabastecer os lençóis subterrâneos e elevar gradualmente os níveis dos rios. As temperaturas máximas devem permanecer acima da média, enquanto as mínimas podem apresentar valores inferiores devido à chegada de ondas polares ao estado. Além disso, é esperada uma média probabilidade de temporais, com chuvas fortes, raios e ventanias.

“Alertamos para a média probabilidade de ocorrência, neste mês, de temporais, com chuvas fortes, raios e ventanias”, afirmou.