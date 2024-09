“Expectativas são as melhores”, afirma presidente da FIEAC na Expoacre

Teve início neste sábado, 31 de agosto, a Expoacre, em Rio Branco. Como já é tradição, um dos grandes atrativos do evento é o Espaço Indústria, que reúne empresas do setor e divulga ações do Sistema FIEAC (FIEAC, SESI, SENAI e IEL).

Presente na primeira noite da feira, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre, José Adriano, visitou estandes e conversou com expositores. “As expectativas são as melhores. A proposta aqui também é de faturamento, mas o objetivo principal é mostrar o produto acreano, o que é produzido por nossas indústrias, com uma qualidade que é a das maiores da Região Norte”, frisou.

O Espaço Indústria concentra cerca de 80 empresas de mais de 10 setores industriais. O SESI e o SENAI também estão presentes na feira no Espaço Sebrae, apresentando inovações tecnológicas.