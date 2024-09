Mais de 10 mil de pessoas prestigiam a primeira noite de rodeio na Expoacre

Mais de 10 mil pessoas participaram da abertura do rodeio realizado neste sábado, 31, na primeira noite de Expoacre 2024. O evento é uma realização do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri).

Serão quatro noites de rodeio que prometem muita emoção, o evento conta com a participação de 35 peões dos estados do Acre, Rondônia e Amazonas que vão concorrer a premiações de R$ 3 mil a R$ 10 mil reais, além de uma motocicleta e um quadriciclo oferecido pela empresa Honda Grupo Star.

O peão Alex Souza, escreveu com o dedo no chão da arena de rodeio o sinal da cruz, com a fé de que terá a proteção divina durante a competição. Alex foi o campeão do rodeio em 2019 na Expoacre. “O touro que fui sorteado não é tão bom, mas eu vou dar o meu melhor, e espero ser classificado para a próxima etapa”, declarou.

A empresária e influencer Vanessa Anjos, trouxe suas filhas para o rodeio e disse que todos os anos faz questão de participar do evento. “Eu participo da Expoacre já há muitos anos, é uma festa incrível para a família. Eu trago as minhas filhas e elas se divertem”, destacou.

O secretário de Agricultura, José Luiz Tchê, disse que toda arena do rodeio foi preparada com muito esforço e dedicação para receber as famílias. “Meu povo, esta festa foi preparada para vocês. Feliz Expoacre”, declarou o secretário na abertura do rodeio.