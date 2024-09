Discussão entre casal termina com mulher esfaqueada no Acre

Uma confraternização familiar terminou em uma esfaqueada durante uma discussão com seu marido no interior do Acre. O caso ocorreu na tarde deste sábado (31), em uma fazenda localizada no km 34 da BR-364, no município de Manoel Urbano.

A vítima, Josinete Leite de Oliveira, de 50 anos, estava em companhia do marido, Chiquinho, quando ambos começaram a ingerir bebidas alcoólicas. Em um dado momento, o clima amistoso deu lugar a um desentendimento que culminou em violência. Após uma breve discussão, o marido, armado com uma faca, desferiu dois golpes contra Josinete, atingindo-a no abdômen e no braço esquerdo. Em seguida, ele fugiu do local.

Os gritos de Josinete atraíram a atenção dos vizinhos, que prontamente prestaram socorro. A mulher foi levada de imediato à Unidade Mista de Saúde de Manoel Urbano. Devido à gravidade dos ferimentos, foi necessário transferi-la para o pronto-socorro de Rio Branco, onde ela deu entrada em estado estável.

A polícia agiu rapidamente e conseguiu prender Chiquinho em flagrante. Ele foi conduzido à Delegacia de Manoel Urbano, onde permanece à disposição da Justiça. O caso está sendo tratado como tentativa de feminicídio.