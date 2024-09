Jovem é espancado na Calvagada e vai parar intubado no PS

O jovem Manoel Lionel, de 22 anos, foi agredido com socos e chutes durante a cavalgada realizada na tarde deste sábado, 31, na via Chico Mendes, localizada no Segundo Distrito de Rio Branco.

Testemunhas relataram que Manoel participava do evento acompanhado de amigos, quando se deparou com uma briga envolvendo diversas pessoas. Ao tentar intervir e separar os envolvidos, Manoel foi brutalmente atacado por cinco indivíduos que o agrediram violentamente, desferindo vários golpes na região da cabeça.

Em consequência das agressões, o jovem desmaiou e precisou ser socorrido de forma urgente, sendo encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito de Rio Branco por volta das 15h. Na UPA, Manoel sofreu duas convulsões, teve uma significativa perda de consciência e precisou ser intubado imediatamente.

Devido à gravidade do seu estado de saúde, Manoel foi transferido pela noite deste sábado, ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde passará por uma tomografia para verificar a possibilidade de um sangramento ativo no cérebro.

Até o momento, as autoridades policiais não foram notificadas.