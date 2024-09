Jovem não aceita fim de relacionamento com esposa e se joga de altura de 4 metros em bar em Rio Branco

Josué Lima Sales, de 27 anos, tentou tirar a própria vida na noite deste sábado, 31, ao se jogar de uma altura de 4 metros, em um bar próximo ao Terminal Urbano, na rua Epaminondas Jácome, bairro Cadeia Velha, região central de Rio Branco.

De acordo com testemunhas, Josué estava consumindo bebidas alcoólicas na companhia de sua esposa quando ela decidiu encerrar o relacionamento e deixou o local. Desesperado com a situação, Josué dirigiu-se à parte de trás do bar, que dá acesso ao Rio Acre, e se atirou de uma altura aproximada de 4 metros.

Ao perceber que ninguém veio em seu socorro e que sua esposa não retornou para ajudá-lo, Josué conseguiu subir o barranco e retornou à frente do bar, onde se sentou em uma cadeira.

Clientes do estabelecimento, ao notar a gravidade do homem, acionaram o Corpo de Bombeiros Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegaram rapidamente ao local. Após avaliação médica inicial, Josué foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde chegou com o estado de saúde estável.