Palco para realização de shows da Marcha para Jesus já está pronto em Cruzeiro do Sul

Já está montado no centro de Cruzeiro do Sul o palco para a realização dos shows da Marcha para Jesus, que será realizada neste sábado (7). Com o tema “Todos pela Vida, Paz e Família”, o evento terá shows nacionais dos cantores gospel Israel Salazar e Marcelo Markes.

A concentração dos participantes será na Avenida Coronel Mâncio Lima, em frente à Defensoria Pública, a partir das 17h30. De lá, a marcha seguirá em direção ao centro, onde serão realizados os shows e momentos de adoração a Deus.

Organizada pela Associação dos Ministros Evangélicos do Acre em Cruzeiro do Sul – Ameacre/Czs, a marcha faz parte das comemorações de aniversário da cidade e conta com o apoio da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, Governo do Estado do Acre, Senador Alan Rick, Associação Comercial e Empresarial, Ministério do Turismo, SESC, Fecomercio e SENAC.

No ano passado, a marcha, realizada no dia 30 de setembro, reuniu mais de 30 mil pessoas. A expectativa é que este ano o número de participantes seja maior. “Quero convidar a todos para que estejam conosco prestigiando esse momento”, convidou o pastor Carlos Mariano, presidente da Ameacre de Cruzeiro do Sul.

O palco está montado em frente à Catedral Nossa Senhora da Glória. A missa, que estava marcada para as 19h30 na igreja matriz, foi desmarcada pelo bispo Dom Flávio Giovenali.

“A missa foi suspensa porque vai ter a marcha para Jesus no sábado e vai terminar na frente da catedral no mesmo horário que teria a missa E então decidimos suspender, não adianta fazer briga de religião. Cristo é de todos”, citou o bispo.