Forte vendaval destelha posto de gasolina e casas em Cruzeiro do Sul

Uma ventania seguida de chuva ocorrida na tarde dessa quinta-feira, 5, em Cruzeiro do Sul, causou prejuízo em casas e estabelecimentos comerciais. Alguns bairros chegaram a ficar sem energia elétrica.

De acordo com a Defesa Civil Municipal, residências foram destelhadas nos bairros São José e Telégrafo, onde o telhado de uma casa foi arrancado e arremessado sobre a rede de energia elétrica, causando um curto-circuito é interrompendo o fornecimento de energia. A cobertura de um posto de combustível, no bairro Aeroporto Velho, foi arremessada sobre ônibus escolares estacionados no local. Ninguém ficou ferido.

“Recebemos vários chamados de emergência e percorremos as áreas mais prejudicadas para atender aos chamados da população e iniciar os reparos emergenciais”, disse José Lima, coordenação da Defesa Civil Municipal.

Veja o vídeo do bairro Telégrafo: