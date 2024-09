Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima cancelam atividades da Independência por causa da fumaça

Por causa da fumaça, as atividades relativas ao Dia da Independência, programadas para amanhã, 7 de setembro, foram suspensas nas duas maiores cidades do Vale do Juruá. O desfile cívico-militar foi cancelado em Cruzeiro do Sul e em Mâncio Lima, a Corrida da Independência não será realizada.

Ney Mazzaro, Secretário Municipal da Casa Civil da prefeitura de Cruzeiro do Sul, explica que a fumaça, bem como a crise hídrica, representam um perigo significativo de problemas respiratórios, especialmente para crianças e membros das fanfarras. “O desfile, que exige esforço físico considerável, poderia agravar ainda mais a situação e por isso decidimos pelo cancelamento”.

Em Mâncio Lima, a situação é a mesma. Para evitar problemas para os participantes, a Corrida da Independência não será realizada, como comunicou a prefeitura por meio de uma nota.

“A Prefeitura de Mâncio Lima, com base no Decreto nº 11.545, publicado pelo Governo do Estado, que estabelece uma série de medidas emergenciais adotadas pelo Estado em resposta à seca extrema comunica que ficam suspensas as atividades do dia 7 de setembro como a Corrida da Independência e a entrega do Novo Prédio da Prefeitura de Mâncio Lima”, explica o comunicado.