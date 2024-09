Vasco elimina o Athletico-PR e vai à semifinal da Copa do Brasil

O Vasco está na semifinal da Copa do Brasil 2024! o Cruzmaltino venceu o Athletico-PR, nos pênaltis, por 5 a 4 nesta quarta-feira (11) pelo jogo de volta das quartas de final da competição. Vegetti marcou o pênalti decisivo garantindo a classificação.

Na Ligga Arena, Cuello abriu o placar para os donos da casa e Zapelli ampliou, mas ainda no primeiro tempo Vegetti descontou para o Vasco, decretando o placar de 2 a 1 no tempo normal de jogo.

Mesmo placar do jogo de ida, que foi vencido pelo Vasco por 2 a 1 em São Januário. Por isso, o Cruzmaltino precisava apenas de um empate para avançar, enquanto o Furacão precisava vencer por dois gols ou mais de diferença. Uma vitória do Athletico-PR por um gol de diferença levaria a decisão para os pênaltis, e foi o que aconteceu.

Nas penalidades, Pablo, Mastriani, Madson e João Cruz converteram para os donos da casa, enquanto Canobbio parou nas mãos de Léo Jardim. Já o Vasco converteu todas as cobranças com Sforza, Puma Rodríguez, Victor Luis, Mateus Carvalho e Vegetti.

Agora o Vasco espera o resultado da partida entre Atlético-MG e São Paulo, que acontece nesta quinta-feira (12), na Arena MRV, em Belo Horizonte, para descobrir quem será seu adversário na semifinal da Copa do Brasil.

O jogo

Primeiro tempo

O Vasco teve a primeira boa chance do jogo, em cabeçada de Vegetti, mas foram os donos da casa que dominaram as ações e conseguiram sair na frente. Aos 16 minutos, Cuello recebeu de Esquivel, dominou e bateu para abrir o placar na Ligga Arena.

Depois do gol, o Furacão cresceu ainda mais na partida, que ficou quente, com muitas faltas. O Athletico-PR ampliou com Zapelli, aos 31 minutos. O camisa 10 do Furacão recebeu de Cuello e marcou de cabeça.

Depois do segundo gol dos donos da casa, Rayan virou um destaque negativo do Vasco. O atacante desperdiçou grande chance, depois de falha de Kaíque e, na sequência, foi expulso por agressão a Esquivel. Rayan acertou o braço no rosto do jogador do Furacão depois de uma dividida de bola.

Apesar disso, o Vasco conseguiu descontar ainda no primeiro tempo. Piton cruzou na medida para Vegetti fazer de cabeça aos 44 minutos.

Segundo tempo

O segundo tempo começou com o Athletico-PR querendo ampliar e resolver a classificação. Logo aos dois minutos, Mastriani quase abriu o placar de cabeça, mas parou nas mãos de Léo Jardim.

A partir daí, o jogo ficou morno e truncado, com muitas faltas. Nenhuma das duas equipes conseguia criar boas chances e o Athletico-PR não conseguia fazer valer a vantagem numérica.

A partir dos 20 minutos, o Furacão voltou a criar chances. Kaíque Rocha e Mastriani tentaram de cabeça, mas sem sucesso.

Aos 30, Cuello, que foi um dos destaques do Athletico-PR na partida, chegou livre pela direita e cruzou para Canobbio, mas Paulo Henrique tirou no limite. Aos 40, foi a vez de Pablo cabecear com perigo, mas mandar para fora. Mas o placar ficou assim, Athletico-PR 2 a 1 Vasco, levando o jogo para os pênaltis.

Próximos jogos

O Athletico-PR e o Vasco voltam a campo no fim de semana pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Furacão enfrenta o Fortaleza no sábado (14), na Ligga Arena, às 18h30. Já o Vasco tem um clássico pela frente. Enfrenta o Flamengo, no domingo (15), às 18h30. O jogo será no Maracanã.