Marcus Alexandre tem gravações, reuniões e lançamento de candidatura

A agenda do candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), para esta quinta-feira, 12 de setembro, inclui gravações, reuniões, encontros com a militância e o lançamento de candidatura de uma aliada.

Segundo a assessoria, das 7h às 9h, Marcus Alexandre participará de gravações. Às 9h30, o candidato terá uma reunião com funcionários do Supermercado Araújo, na Seis de Agosto.

No período da tarde, às 14h30, ele terá outra reunião com funcionários da mesma rede de supermercados. Já às 16h, está previsto o “Agito do 15” no bairro São Francisco, com o ponto de encontro marcado na praça em frente à Igreja Católica do bairro. Às 19h, o candidato participará do lançamento da candidatura de Ruivinha (MDB), que ocorrerá ao lado do Skate Park.