Tião Bocalom e Alysson Bestene visitam empresas e têm caminhada com mulheres

O prefeito de Rio Branco e candidato à reeleição, Tião Bocalom (PL), e seu candidato a vice-prefeito, Alysson Bestene (PP) tem como agenda para esta quinta-feira (12) visita a empresas, gravação para horário eleitoral e caminhada pelo bairro Esperança.

De acordo com a assessoria de campanha dos candidatos, às 6:30h, Bocalom e Alysson estarão em uma reunião com funcionários de uma empresa no loteamento Santa Helena, no segundo distrito da capital. Às 9:30h, a reunião é com funcionários de um supermercado no bairro Sobral.

A tarde, às 14:30h, Bocalom, Alysson e o deputado federal Ulysses Araújo (UB) gravam juntos programa para horário eleitoral. Às 15h, os candidatos se unem à vice-governadora Mailza Assis para a caminhada com mulheres apoiadores da candidatura, na caixa d’água do bairro 6 de Agosto.

À noite, Bocalom e Alysson se unem ao senador Márcio Bittar para, às 19h no Buffet Val e às 20h na Estrada do São Francisco, se reunirem com apoiadores.