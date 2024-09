Corinthians marca no fim, elimina o Juventude e vai à semifinal

Corinthians e Juventude fizeram um primeiro tempo tenso e movimentado na Neo Química Arena. Depois de um início parado por muitas faltas, o Timão começou a aumentar o ritmo, especialmente com Garro na criação e Romero aberto pelo lado direito. Aos 28 minutos, o camisa 11 fez 1 a 0 em Itaquera, num chute cruzado, para igualar o placar agregado do duelo da Copa do Brasil. O Juventude tentou responder logo no minuto seguinte: Lucas Barbosa chegou a empatar após disputa com Hugo Souza, mas o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães foi recomendado pelo VAR a analisar o lance no vídeo, e a decisão foi pela anulação, por falta no goleiro alvinegro. Já aos 40 minutos, o camisa 1 do Timão se atrapalhou com Zé Marcos em cobrança de escanteio fechada de Alan Ruschel e acabou mandando para dentro do próprio gol. Após quase quatro minutos de paralisação, o juiz foi chamado pelo VAR, para analisar se houve falta de Zé Marcos em Fagner na origem do lance. A decisão de Wagner do Nascimento foi por confirmar o gol dos visitantes. Yuri Alberto ainda teve grande chance para fazer o segundo do Corinthians já nos acréscimos, mas mandou para fora.

Romero comemora gol do Corinthians contra o Juventude (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)