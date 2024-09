Fortaleza reclama da arbitragem após derrota: “Time do Nordeste não pode brigar”

Jogadores e membros da comissão técnica do Fortaleza reclamaram bastante da arbitragem após a derrota de 2 a 1 para o Inter, nesta quarta-feira (11), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O jogo foi atrasado pela 19ª rodada da Série A do Brasileiro.

Na saída do gramado, vazou áudio do atacante Marinho, que ficou o tempo todo no banco de reservas, reclamando ao passar pelos jornalistas: “Time do Nordeste não pode brigar [pelo título]”, disparou o atacante, que voltou a ser relacionado após se recuperar de um edema muscular.

O Fortaleza perdeu a chance de reassumir a liderança do Brasileirão. Com 48 pontos, está a dois do Botafogo, o líder com 50, e que agora tem o mesmo número de jogos, 25.

A principal reclamação foi no lance do segundo gol do Internacional, de Gustavo Prado.

“Achei que houve falta ali no lance. Mas acho que é isso, estão dando mais contato, mas temos que a todo momento ficar ali preocupado em não colocar a mão na bola, de não exagerar no contato. O cartão amarelo que eu recebi também não era pra ter sido, nem encostei no rival. E me prejudicou, porque fiquei pendurado e os caras têm jogadores rápidos. Mas falei com o árbitro e ele me pediu desculpa, errou”, disse Tinga, lateral-direito e capitão da equipe cearense.

A falta não marcada pelo árbitro catarinense Gustavo Ervino Bauermann teria sido de Mercado em Brítez. O zagueiro argentino do Fortaleza reclamou bastante, recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso. Houve reclamação também de um possível pênalti no primeiro tempo, após toque de mão depois de finalização do atacante Lucero. O VAR (árbitro de vídeo) não chamou o árbitro para ver o lance no monitor de campo.

Tinga também analisou a atuação do Fortaleza, que sofreu a segunda derrota seguida na competição após dez partidas de invencibilidade. Há 11 dias, o Leão perdeu de 2 a 0 para o Botafogo, no Rio.

“Um adversário de muita qualidade. Vacilamos um pouquinho. Tomamos o gol e depois fomos jogar e conseguimos o empate. Não conseguimos pontuar e temos um jogo importantíssimo com o Athletico-PR. É ruim perder”, disse o capitão.

O time volta a campo no sábado (14), contra o Athletico-PR, na Ligga Arena, em Curitiba, pela 26ª rodada do Brasileirão.