Morador em situação de rua é agredido com ripas enquanto mexia em lixo de hotel em Rio Branco

O morador em situação de rua Marcos Antônio Nascimento de Souza, de 39 anos, foi agredido a golpes de ripa na noite desta quarta-feira, 11, nos fundos de um hotel situado na Avenida Ceará, no bairro Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Marcos Antônio estava mexendo no lixo do hotel quando homens que fazem a coleta de resíduos o abordaram e, em posse de ripas, começaram a golpeá-lo na região das costas e costelas. Mesmo ferido, Marcos Antônio conseguiu caminhar até a frente de um estabelecimento na Avenida Ceará, onde pediu ajuda aos funcionários.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e uma ambulância básica foi enviada ao local. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam o morador em situação de rua ao Pronto-Socorro de Rio Branco, com suspeita de fratura nas costelas. Seu estado de saúde foi considerado estável.

Policiais Militares estiveram no local do crime, colheram as características dos agressores e realizaram buscas na região, mas eles não foram encontrados.

O caso será investigado pela Polícia Civil.