Homem é atropelado por motociclista na BR-364 em Rio Branco

Na noite desta quarta-feira (11), um acidente ocorreu na BR-364, no segundo distrito de Rio Branco, envolvendo o lanterneiro Raimundo Soares de Lima, de 57 anos, e um motociclista cuja identidade não foi divulgada.

Raimundo, que havia terminado um longo dia de trabalho, seguia de bicicleta em direção ao mercado quando o incidente ocorreu. De acordo com sua esposa, Rosineide, ele estava atravessando a faixa de pedestres empurrando a bicicleta no momento do atropelamento.

Testemunhas que presenciaram o acidente afirmaram que o motociclista não percebeu a presença de Raimundo, colidindo violentamente com ele. Ambos caíram no chão com o impacto.

Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A equipe de socorristas da viatura 04 realizou o atendimento inicial no local e, em seguida, Raimundo foi encaminhado ao Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Raimundo foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com diversas escoriações pelo corpo, uma possível fratura no braço direito e um ferimento na cabeça. Apesar dos ferimentos, seu estado de saúde foi considerado estável.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e compareceu ao local para realizar os procedimentos necessários. O motociclista permaneceu no local e colaborou com as autoridades.