Cinquentenário da Expoacre terá novo local: Irineu Serra ou antigo aeroporto

Após 49 edições da Expoacre — a maior feira agropecuária do estado — terem sido realizadas no Parque de Exposições Wildy Viana, antigo Marechal Castelo Branco, na região do Segundo Distrito, o cinquentenário do evento, previsto para 2025, poderá ter um novo local. A informação foi confirmada pelo governador Gladson Cameli (PP).

Informações extraoficiais repassadas ao *ac24horas* indicam que já existem duas opções de locais para o cinquentenário: uma área no Irineu Serra e o antigo aeroporto de Rio Branco, essa localizada no Segundo Distrito e o governador Gladson Cameli revelou que a possibilidade dos locais serão avaliadas pela gestão. “Eu e o secretário Tchê com a nossa equipe, se tivermos condições, pela quantidade de pessoas que querem montar seus estandes, está se tornando já um espaço pequeno, que a gente começasse a observar lá um local, para que a gente possa aumentar e colocar uma estrutura mais adequada e eficaz para a população e para os expositores “, disse.

De acordo com o secretário José Luis Tchê, a gestão estadual ainda está avaliando se o local atual comporta a crescente estrutura de negócios da feira agropecuária. “Estamos discutindo isso com o [governador Gladson Cameli], ainda em conversa sobre o assunto. Será que o tamanho da Expoacre e esse local comportam a feira para o ano que vem? Afinal, no próximo ano será o cinquentenário, 50 anos de Expoacre. Estamos avaliando e já temos alguns locais em Rio Branco para analisar quanto à estrutura necessária”, explicou Tchê.

O secretário destacou que a edição deste ano teve alguns problemas, que não especificou, mas adiantou que haverá uma reunião de avaliação para discutir as falhas. Ele também deixou claro que, para a edição de 50 anos, não haverá espaço para erros. “Tivemos alguns problemas e vamos realizar uma reunião de avaliação, não apenas do governo, mas de todos que trabalharam na feira, para corrigirmos os erros que cometemos agora. No cinquentenário, não pode haver erro de jeito nenhum”, afirmou.