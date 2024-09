Na Expoacre, leilão de bovinos aquece a economia e promove cadeia produtiva da pecuária

Com a presença de pecuaristas do Acre, Rondônia e Mato Grosso, foi realizado nesta quarta-feira, 4, o Leilão de Touros, Novilhos e Vacas na Expoacre, em Rio Branco. O evento é uma realização da empresa Galileu Leilões e tem a parceria do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri).

Este é o 24º leilão de gados de elite Puros de Origem (PO) realizada no espaço Tatersal da Expoacre, que tem uma estimativa de arrecadar cerca de R$ 700 mil e receber diversos produtores.

O produtor e expositor de gados Marcelo Cordeiro, da Fazenda Recreio, é um dos responsáveis pelo leilão, e disse que o evento é um sucesso todos os anos, atraindo muitos produtores. “Vêm criadores de todos os municípios do Acre. Temos também produtores de Guajará-Mirim [RO], Porto Velho [RO], Ji-Paraná [RO] e Mato Grosso”, disse.

Segundo Marcelo, estão previstos outros leilões e exposições de animais durante a Expoacre. Além de produtor, Cordeiro também é um dos proprietários da empresa acreana Galileu Leilões, que realiza eventos em diversos lugares do país.

De acordo com o chefe de Departamento de Agronegócio da Seagri, Jalceyr Pessoa, a atividade da cadeia produtiva da pecuária é de extrema relevância para o Acre. “Hoje, a cadeia produtiva da pecuária movimenta aproximadamente 1,6 bilhões de reais, por isso, é uma atividade extremamente consolidada e que movimenta muito a economia no estado”, declarou.

A cadeia produtiva da pecuária, especialmente no período da Expoacre, fica em evidência e relevância nacional, pois a Seagri está estruturando espaços para divulgação da atividade, assim como também disponibilizando a oportunidade de realização de negócios.