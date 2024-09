“A Expoacre se consolida como uma vitrine de negócios”, diz vice-presidente da Acisa

A Expoacre 2024 está trazendo uma novidade que promete elevar o nível da feira: o Concurso do Estande Mais Bonito. Em uma entrevista nos estúdios do ac24horas/Ecos da Notícia, Patrícia Dossa, vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Acre (Acisa), trouxe detalhes sobre a competição.

“É a primeira vez que a Acisa lança esse concurso e espero que se torne uma tradição em todas as edições da Expoacre”, disse Patrícia. O concurso premiará os três melhores estandes com R$ 20 mil para o primeiro lugar, R$ 10 mil para o segundo e R$ 5 mil para o terceiro colocado. O resultado do concurso será anunciado no sábado (7).

Atualmente, três jurados estão encarregados de avaliar os 30 estandes concorrentes. Roberta Lima, colunista social e jurada do concurso, destacou a dedicação necessária para cumprir a tarefa. “São três juradas para 30 estandes. Estamos aqui há horas, recebendo um caloroso acolhimento e muitas delícias, o que torna a avaliação ainda mais desafiadora”, afirmou Roberta.

Patrícia detalhou os critérios de avaliação: identidade visual, sustentabilidade e promoções são apenas alguns dos aspectos considerados. “Estamos observando todos os detalhes com muita seriedade para garantir uma decisão justa. A qualidade dos estandes este ano está impressionante, com muitos espaços ‘Instagramáveis’”, comentou Patrícia.

“A Expoacre, que já foi vista como uma feira agropecuária, agora se consolida como uma vitrine de negócios e potencial econômico do Acre. O evento está grandioso, com muitas empresas locais e internacionais participando”, afirmou Patrícia.