Jenilson Leite intensifica agenda com entrevistas, reuniões e panfletagem

O candidato à Prefeitura de Rio Branco, Jenilson Leite (PSB), tem uma agenda cheia para esta quinta-feira (5). Entre os compromissos estão uma entrevista em um veículo de comunicação local, uma reunião com colaboradores do Arasuper, ação de panfletagem no Terminal Urbano e visita ao Parque de Exposições da Expoacre.

Jenilson começará a agenda concedendo uma entrevista à rádio CBN, onde vai discutir suas principais propostas para a gestão de Rio Branco, com foco em saúde pública, educação e melhorias no transporte público.

Em seguida, ele se reunirá com os colaboradores do Arasuper, um dos maiores grupos de varejo do Acre. No decorrer do dia, Jenilson realizará uma ação de panfletagem no Terminal Urbano.

Para encerrar a agenda, Jenilson visitará o Parque de Exposições da Expoacre, onde se encontrará com produtores e expositores.