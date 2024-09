Emerson Jarude visita rede de supermercados, telefonia e se reúne no bairro Belo Jardim

O candidato à Prefeitura de Rio Branco, Emerson Jarude (Novo), tem uma agenda cheia de compromissos nesta quinta-feira (4) pela cidade.

A agenda desta quinta começa às 7h30m, com uma visita à empresa de telefonia. Jarude pretende conversar com empresários e trabalhadores, ouvindo suas demandas e apresentando suas propostas para a cidade.

Às 10h, o candidato realiza visita à distribuidora do atacado. Durante a tarde, às 14h30m, Jarude se reúne com funcionários da rede de supermercados. Às 15h, o parlamentar vai ter reunião com a executiva do Novo.

Mais tarde, às 17h, o candidato retoma a panfletagem no semáforo e às 19h tem uma reunião com apoiadores do Belo Jardim.