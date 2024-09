Marcus Alexandre tem gravação de programa eleitoral e lançamento de candidatura

O candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), terá uma agenda cheia nesta quinta-feira, 5 de setembro, incluindo uma entrevista, reunião, gravação de programa eleitoral e o lançamento de uma candidatura.

A programação de Alexandre começa às 8h, com uma entrevista ao Programa Super Manhã, da TV Norte/SBT, no bairro Montanhês. Às 10h, ele participará de uma reunião com apoiadores no Benfica.

Durante a tarde, das 14h às 17h, o candidato dedicará o tempo para gravações de programas eleitorais. Às 18h, ele estará presente no lançamento da candidatura de Fiesca (PV), também no Benfica.