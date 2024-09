Mulher é presa com mais de 37 kg de droga em operação conjunta

Em uma ação coordenada nesta quinta-feira, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), em parceria com o Grupo Especial de Operações em Fronteira (GEFRON) e a Polícia Militar, prendeu uma mulher natural de Jundiaí, São Paulo, no Posto de Fiscalização do GEFRON em Senador Guiomard, Acre. A suspeita transportava mais de 37 kg de skunk, uma variação mais potente da maconha conhecida como “supermaconha”.

A droga foi adquirida no Peru e seria destinada à cidade de São Paulo.

A operação faz parte da iniciativa PROTETOR das Fronteiras e Divisas, uma força-tarefa coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) em conjunto com a SEJUSP do Acre, que visa combater crimes transfronteiriços. O esforço integrado resultou em um prejuízo estimado de R$ 372.150,00 ao crime organizado.

Esta prisão reforça o comprometimento das autoridades em intensificar o combate ao tráfico de drogas e outros crimes nas regiões de fronteira, especialmente em rotas internacionais de contrabando, como a que envolve países como o Peru. As ações de repressão e fiscalização nas divisas têm mostrado resultados significativos, com constantes apreensões e desarticulações de redes criminosas.

A Operação PROTETOR segue em andamento, com a expectativa de novas apreensões e prisões, reafirmando o foco das forças de segurança no controle e proteção das fronteiras brasileiras.