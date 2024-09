Em caminhada com mulheres, Bocalom e Mailza falam em vitória no primeiro turno

A caminhada de mulheres em favor da reeleição do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), e da eleição de seu candidato a vice-prefeito, Alysson Bestene (PP), reuniu milhares de apoiadores e apoiadoras na tarde desta quinta-feira (12) na rua 6 de Agosto, no segundo distrito da capital. O evento contou com a presença da vice-governadora do Acre, Mailza Assis (PP) e do senador Márcio Bittar (UB).

A caminhada teve concentração na região da Caixa D’água do bairro 6 de Agosto e começou com um grande bandeiraço puxado, principalmente, por candidatas a cargos na Câmara Municipal. Vestidas de rosa, elas pediam votos e cantavam jingles de apoio a Bocalom.

Bocalom e Mailza chegaram juntos. Ao atender a imprensa, o candidato disse que acredita numa vitória “esmagadora” no primeiro turno e falou do apoio das mulheres, que são a maioria do eleitorado.

“Acredito na vitória no primeiro turno e ela vai ser esmagadora. A mulher inteligente, que realmente quer permanecer em defesa da família, que quer defender os princípios cristãos, que quer o respeito, tenha a certeza, está junto com a direita. Tenho certeza que essa caminhada aqui, que foi organizada pela nossa vice-governadora, é fundamental para mim, me deixa muito feliz, porque o apoio das mulheres, que são hoje 53% do eleitorado, engrandece qualquer campanha”, disse Bocalom.

Mailza Assis se disse confiante, também, numa vitória em primeiro turno, e reforçou a confiança da mulher rio-branquense na reeleição de Bocalom. “As mulheres estão com o Bocalom, nós estamos aqui unidas mostrando a nossa força, a nossa preocupação com a política acreana, de mãos dadas, lutando pelos nossos objetivos e buscando melhorar a vida de cada cidadão. Acredito na vitória em primeiro turno”, afirmou.