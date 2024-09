Acreano vai disputar o Kung Fu Xtreme Fight (KXF) em Brasília

O lutador acreano Kennedy Ferreira desembarcou na tarde de quarta-feira (11), em Brasília (DF), onde vai disputar o título do Kung Fu Xtreme Fight (KXF) – Desafio China x América Latina.

De acordo com reportagem do GE-AC, o atleta, que integra a seleção brasileira de kung fu, enfrentará o chinês Zhai Chenxi na categoria até 90 kg, neste sábado (14), no ginásio Nilson Nelson, na capital federal.

Kennedy Ferreira demonstrou felicidade com a oportunidade, mas também respeito ao enfrentar um atleta de um país reconhecido como uma grande potência no Kung Fu. “A gente tá muito feliz, muito contente com o resultado que ele apresentou nos treinamentos e a expectativa é que ele consiga fazer uma boa luta. Sabemos que ele vai enfrentar uma grande potência que é a China e, a nível de mundo, a China é um dos melhores países”, destacou Adgeferson Diniz, treinador de Kennedy Ferreira.

A competição é promovida pela Confederação Brasileira de Kungfu Wushu (CBKW) e serve como preparação para o Campeonato Brasileiro de Wushu (boxe chinês) de 2024 e o Mundial de 2025.