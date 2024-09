Motorista de caminhonete perde controle da direção, cai em barranco, capota e deixa 19 pessoas feridas

Um grave acidente envolvendo uma caminhonete Hilux deixou 19 pessoas feridas na tarde desta sexta-feira, 13, no km 14 da rodovia AC-90, no ramal Barro Alto, na Transacreana, zona rural de Rio Branco.

De acordo com o motorista do veículo, José Oliveira Diniz, de 49 anos, as 19 pessoas, todas da mesma família, estavam na carroceria da caminhonete, uma Hilux de cabine simples, de cor prata. Eles seguiam em direção a uma colônia no ramal, quando o motorista, que não conhecia bem a estrada, tomou a rota errada. Após fazer uma curva, ele perdeu o controle da direção, saiu do ramal, caiu em um barranco e capotou às margens do Riozinho do Rola.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e várias ambulâncias foram enviadas ao local. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam 11 vítimas ao Pronto-Socorro de Rio Branco, incluindo duas crianças e uma mulher que precisou ser intubada. As demais vítimas sofreram apenas escoriações e permaneceram no local.

Segundo os Socorristas do SAMU, a maioria das vítimas estão estáveis e somente a mulher que foi intubada, deu entrada no hospital em estado grave.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito isolaram a área para a realização da perícia.

O veículo foi removido por um guincho.