Homem que aterrorizava comunidade rural de Cruzeiro do Sul é capturado pelo NEIC

Na manhã desta sexta-feira, 13, o Núcleo Especializado em Investigações Criminais (NEIC) da Polícia Civil do Acre, em Cruzeiro do Sul, realizou a captura de um homem que aterrorizava a comunidade rural de Lagoinha. O indivíduo, que era foragido do sistema penitenciário, possuía um mandado de prisão em aberto e vinha causando temor entre os moradores da região.

A operação, conduzida pela equipe do NEIC, ocorreu após investigações que levaram à localização do foragido, que estava se escondendo na comunidade Lagoinha. A ação foi rápida e eficiente, garantindo a segurança dos moradores e a prisão do criminoso.

O capturado foi levado para a delegacia local, onde será processado e reencaminhado ao sistema prisional para cumprimento de sua pena. A Polícia Civil reforçou o seu compromisso com a segurança e o bem-estar da população, garantindo que foragidos e criminosos sejam retirados das ruas e que a ordem seja mantida nas áreas rurais e urbanas.

Fonte: Ascom/PCAC