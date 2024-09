Polícia Militar prende homem com mais de 1OKg de entorpecentes

Policiais militares da Companhia de Policiamento de CHOQUE (Cpchoque) com apoio da Companhia de Policiamento com Cães (Cpcães), do Batalhão de Operações Especiais (Bope), realizaram a prisão de um indivíduo que estava comercializando drogas no Residencial Andirá, fato ocorreu na sexta-feira, 13.

Os militares receberam informações de um endereço em que estava sendo realizada a venda de entorpecentes, a equipe policial avistou o suspeito saindo da residência e ao realizar abordagem encontrou em sua posse entorpecentes. Com auxílio do cão policial com especialidade em faro de narcóticos, os militares conseguiram encontrar, em uma área de mata, nos fundos da residência, mais de dez quilos de entorpecentes (10, 250kg) de substância aparentando ser oxidado de cocaína.

Os policiais encaminharam o envolvido e o material entorpecente apreendido á delegacia de flagrantes (Defla) para que fossem tomadas as providências cabíveis.

Fonte: Ascom/PCAC