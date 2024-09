Mário Gazin, dono das lojas Gazin, aparece em vídeo pedindo votos para Tião Bocalom

O dono da rede de lojas Gazin, Mário Gazin, aparece num vídeo publicado pelo prefeito de Rio Branco e candidato à reeleição, Tião Bocalom (PL) dando um testemunho de que o candidato luta pela população.

No vídeo publicado em uma rede social de Tião Bocalom, Mário Gazin diz que conhece o prefeito há pelo menos 55 anos. “Aqui no Paraná ele já lutava muito como professor, tá aí em Rio Branco, uma cidade maravilhosa também. Ele tem feito um bom trabalho, vai pra reeleição agora pra mais quatro anos. Gente, eu tenho que pedir voto para Bocalom porque eu gosto muito dele, sou companheiro dele, luto pelo trabalho dele e com toda a certeza vamos dar 22 aí na cabeça agora pro Bocalom no dia 6 de outubro”, diz Gazin.

Veja o vídeo: