Marcus terá reuniões, visita a quadra de esportes e “Agito do 15” neste sábado

A agenda do candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, para este sábado, 14 de setembro, inclui reuniões, o tradicional “Agito do 15” e visitas a quadras de esportes na capital.

Pela manhã, às 8h, ocorre o “Agito do 15” no bairro Taquari, na Rua Baguari, próximo ao posto de saúde Cláudia Vitorino. Às 8h30, Marcus participa de uma reunião com o candidato a vereador Carlos Gomes e apoiadores no Floresta Sul.

Ainda pela manhã, às 9h, o candidato visita a quadra de esportes e a ocupação do Pica Pau com o candidato a vereador Eber Machado. O encontro acontece no bairro Amapá.

Durante a tarde, às 16h, haverá uma reunião com Cleice Freitas, do PSD, apoiadores e Grupos de Idosos do bairro Geraldo Fleming. Às 17h, Marcus Alexandre se reúne com o candidato a vereador Inácio (Rede), Ariane e apoiadores do Recanto dos Buritis.