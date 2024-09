Marcus Alexandre tem reunião, bandeiraço e lançamento de candidatura

A agenda do candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), para esta quarta-feira, 11 de setembro, incluirá gravação de programa de televisão, reunião com funcionários de mercado, entrevistas, bandeiraço e o lançamento de uma candidatura.

Confira a programação:

– Das 7h às 8h* Gravação para o programa de televisão.

– Às 9h Reunião com funcionários do Supermercado Araújo, no bairro Floresta.

– À tarde, às 13h40min: Entrevista para o site G1 Acre, na Rede Amazônica.

– Às 16h: Agito 15 e bandeiraço no Lago do Amor.

– Às 17h: Entrevista no programa Papo Informal, do site Notícias da Hora, com Luciano Tavares.

– Às 19h: Lançamento da candidatura de Sirlene Luz (MDB), no bairro Aeroporto Velho.