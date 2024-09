Emerson Jarude realiza visitas e panfletagem nesta quarta-feira (11)

O candidato à Prefeitura de Rio Branco, Emerson Jarude (NOVO), tem uma agenda cheia programada para esta quarta-feira (11). O dia começa cedo, às 6h30, com uma visita a lojistas no bairro Bosque, onde Jarude pretende conversar com os comerciantes locais sobre suas propostas para o fortalecimento do comércio na cidade.

Às 8h30, o candidato visitará uma empresa do setor de beleza, com foco em discutir o papel desse segmento na geração de empregos e oportunidades. Na sequência, às 9h30, ele fará uma visita a uma rede de supermercados.

Às 10h, Jarude participará de uma sessão na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), acompanhando os debates parlamentares. Ao meio-dia, ele planeja realizar uma panfletagem em um semáforo.

No período da tarde, o candidato retomará as visitas, começando por uma rede de supermercados às 14h30. Por fim, às 17h, Jarude concluirá o dia com uma visita a uma rede de atacado.