O candidato à Prefeitura de Rio Branco, Jenilson Leite (PSB), tem compromissos importantes marcados para esta quarta-feira (11). Às 8h, ele participa de uma reunião com os colaboradores do Arasuper no bairro Placas, onde deverá discutir suas propostas e ouvir as demandas dos trabalhadores.

Durante o período da manhã, a agenda do candidato está reservada. Já às 15h30, Jenilson tem compromisso no estúdio da TV Rio Branco, onde irá gravar uma entrevista com o jornalista Iam Arába.