Urgil deixa de atender urgências, emergências, internações e deve virar consultório em outubro

A médica Maria de Fátima Rosa, uma das proprietárias da Urgil, hospital infantil localizado na capital acreana, deu mais informações sobre o fechamento das portas da unidade hospitalar.

O assunto foi divulgado nessa terça-feira, 10, após todos os profissionais da Urgil, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e administrativos, receberam um comunicado de aviso-prévio da direção.

No primeiro momento, a informação era de que a unidade passaria a fazer apenas atendimentos ambulatoriais. No entanto, a própria médica retificou a informação que deu à reportagem com mais detalhes. Na verdade, hoje ainda é um hospital, vai passar a ser apenas um consultório particular.

“Os sócios da Urgil comunicam que será somente atendimento de consultório, sem atendimento de urgência, emergência e internação”, afirmou Maria de Fátima. O local deixa de ser hospital a partir do dia 2 de outubro.

Os sócios não informaram quais os motivos que motivaram o fechamento do hospital. Conforme apurado pela reportagem, a unidade vive uma crise financeira há algum tempo, agravada no período em que esteve fechada pela Vigilância Sanitária durante 22 dias entre os meses de junho e julho por problemas como calibração de equipamentos e descarte de resíduos.