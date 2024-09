Marcus Alexandre tem entrevistas, gravação de programa eleitoral e reuniões

A agenda do candidato a prefeito Marcus Alexandre (MDB) para esta quarta-feira, 4 de setembro, inclui entrevistas, gravações de programa eleitoral e reuniões.

Pela manhã, às 7h30, o candidato participará de uma entrevista na Rádio CBN Amazônia, 98.1 FM, localizada no Conjunto Novo Horizonte. Às 12h, ele será entrevistado no programa “Patrulha Cidade”, do Grupo Amazônia, transmitido pela Rede TV, canal 50.1, na Av. Ceará.

À tarde, entre 13h e 17h, Marcus Alexandre estará gravando programas eleitorais. Encerrando a agenda do dia, às 18h, ele participará de uma reunião com os moradores do bairro Wanderlei Dantas.