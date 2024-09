Bocalom tem visita a supermercado, caminhada com militância e reuniões

O prefeito de Rio Branco e candidato à reeleição, Tião Bocalom (PL), e seu candidato a vice-prefeito, Alysson Bestene (PL), tem como agenda para esta quarta-feira (4) visita a uma rede de supermercados, caminhada com militância e reunião com grupos de apoiadores.

De acordo com a assessoria dos candidatos, às 9h30min, Bocalom e Alysson visitam um supermercado na Estrada do Aviário.

À tarde, os candidatos têm, às 16h, caminhada com militância no bairro Tancredo Neves, na parte alta da cidade, com concentração no box da Polícia Militar. Às 18h, Bocalom e Alysson participam de reunião com apoiadores e um candidato a vereador, no Comitê Central, assim como às 19h no bairro Tucumã.