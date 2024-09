O candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo PSB, Jenilson Leite, inicia sua agenda de compromissos nesta quarta-feira (4) com uma reunião às 8h com os colaboradores do Arasuper, localizado no bairro Seis de Agosto.

Durante o restante da manhã e toda a tarde, Leite reservou tempo para questões de saúde. No final da tarde, às 17h00, Jenilson Leite visitará o Parque de Exposição Wildy Viana para prestigiar a Expoacre 2024.