Marcus Alexandre garante assistência técnica e recuperação de ramais de inverno a verão

O candidato a prefeito pela coligação “Bora Rio Branco”, Marcus Alexandre (MDB), se reuniu com moradores da comunidade Oriente, no ramal do Pracaúba, e garantiu que levará serviços de assistência técnica e recuperação de ramais durante todo o ano no município.

Durante o encontro, acompanhado pelo vereador Fábio Araújo e pelo senador Sérgio Petecão, Marcus Alexandre firmou compromissos com os produtores rurais da região. “Estivemos na comunidade Oriente, no Pracaúba, no km 100 da Transacreana, mais 50 quilômetros de ramal. Fomos conversar com os moradores, levar a mensagem de esperança e trabalho, e reafirmar nossos compromissos com os produtores e produtoras rurais. Vamos instalar uma sede da Prefeitura na Transacreana. Esse é um compromisso e nós vamos fazer”, afirmou.

Marcus também destacou que a parceria com o poder público será fundamental para levar mecanização agrícola, destoca e calcário com assistência técnica. “Vamos fortalecer a prefeitura com a presença definitiva na Transacreana”, concluiu.