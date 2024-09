Michelle Bolsonaro adia vinda a Rio Branco por falta visibilidade para pousos e decolagens de aeroportos no norte

A coordenação de campanha de Bocalom e Alysson Bestene, candidatos à prefeito e vice-prefeito de Rio Branco, respectivamente, informou na manhã desta segunda-feira (2) que a vinda da ex-primeira dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, foi adiada em razão das queimadas que prejudicam a visibilidade em pousos e decolagens de aeroportos no norte do país.

De acordo com o comunicado, por causa do cancelamento da chegada de Michelle, o comício — previsto para acontecer na tarde desta segunda-feira (2) na Praça do Palácio Rio Branco — está adiado, e uma nova data será divulgada.

Veja o comunicado completo:

A agenda da Presidente Nacional do PL Mulher Michelle Bolsonaro em Rio Branco, prevista para esta segunda-feira (2) foi adiada por questões de segurança de voo na região Norte do País.

A baixa visibilidade dos céus provocada pela grande quantidade de fumaça prejudica pouso e decolagem, principalmente, de aeronaves de pequeno porte. Aeroportos de escapes nas proximidades, como Porto Velho e Ji-Paraná encontram-se fechados e não podem ser usados como alternativos em caso de emergência.

Voos particulares seguem diferentes protocolos, e operam sob autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Dessa forma, o comício — previsto para acontecer na tarde desta segunda-feira (2) na Praça do Palácio Rio Branco — está adiado, e uma nova data será divulgada.

A coligação Produzir para Empregar lamenta a suspensão desse grande evento, e pede a compreensão de todos pelo transtorno.

Rio Branco, 02 de setembro de 2024