Bombeiros preparam ação contra incêndio na Serra do Divisor

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul chegou ao Parque Nacional da Serra do Divisor no final da tarde desse domingo (1), que desde sábado (31) pega fogo.

Eles partiram do porto de Mâncio Lima junto com barqueiros pelo Rio Môa. No Parque, com o auxílio dos moradores, os 4 bombeiros percorreram os locais afetados e encontraram vários lugares onde o fogo persiste. Com o uso de drones, tiveram uma visão geral da situação para planejar ações. Os pontos foram marcados por GPS.

Vídeos mostram a atuação dos militares e moradores. Registram também as árvores sendo queimadas e o perigo que há na área. Com a base queimada, as árvores podem cair em cima das pessoas.

Veja o vídeo: