Lula deverá indenizar Bolsonaro e Michelle por fala sobre móveis do Palácio da Alvorada

O governo de Lula terá que pagar uma multa de R$ 15 mil ao ex-presidente Jair Bolsonaro e sua esposa, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, por danos morais. A decisão da 17ª Vara Federal de Justiça do Distrito Federal se refere à acusação feita pelo atual presidente de que a família Bolsonaro teria sumido com dezenas de móveis do Palácio da Alvorada.

O juiz federal Diego Câmara afirma na sentença que, diante da comprovação de que os itens sempre estiveram sob guarda da União, a acusação de Lula causou dano à imagem e à reputação de Bolsonaro e Michelle. O governo federal, por meio da Advocacia Geral da União, afirmou que recorrerá da decisão.

Quando se mudou para o Alvorada, no início de 2023, Lula reclamou do estado de conservação do local e afirmou à imprensa que Bolsonaro e Michelle haviam “levado tudo”, falando em 261 itens desaparecidos.

Na ocasião, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro se defendeu alegando que, a partir de 2019, decidiu usar sua própria mobília no Palácio da Alvorada e que os móveis que já estavam no local foram guardados no depósito da presidência. Ao deixar o Alvorada, a ex-primeira dama explicou que só trouxe consigo os seus próprios móveis.

Sob a justificativa da suposta ausência dos móveis da União, o governo Lula gastou R$ 196,7 mil em novos itens de luxo para o Alvorada. Contudo, em março desse ano, a presidência encontrou todos os 261 itens que estavam faltando no Palácio da Alvorada, segundo informou a Folha de São Paulo.